Offline mobile Java browser

есть проект – wap сайт, телефонно-адресный справочник организаций с базой в SQL, есть ли вариант сделать java приложение на основе обычного java браузера, надо только чтобы он грабил содержимое сайта, по желанию в любое время и обязательно раз в 2-е недели, что бы он сохранял базу для последующего просмотра в оффлайне, что бы естественно открывал только данный сайт, осуществлял поиск, имел раздел "Избранное", хорошо бы конечно что-бы обновлялись только изменения. Я думаю идея понятна, вопрос только в том – реально ли вообще??