Разработка ПО под Iphone/Ipad.

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Закрыт2 заявки156 просмотров

1. Рабочий лист менеджера

2. Сборник хоровых гимнов с нотами

3. Проектировка и расчет хаммама или сауны с возможностью определения

стоимости материалов и работ.

4. Игра-обучалка по работе с материалом wedi

Более подробное ТЗ отправлю на почту.

Возможно как все вместе так и отдельно

14 лет назад
steiner83
Михаил 
41 год
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров