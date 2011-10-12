Разработка виджета в виде часов для Android/iPhone

Необходимо разработать виджет для Android и app для iPhone в виде наручных часов. Основные требования:

1) стрелки должны перемещаться

2) указатели даты, запаса хода тоже должны меняться

3) Маятник автоподзавода (если есть) должен изменять местоположение в зависимости от наклона устройства.

Наручных часов будет несколько разных видов, поэтому надо разработать что-то вроде общего фреймворка и возможность натягивать скины с часами.

Необходимо рассмотреть два варианта исполнения: 3D с возможностью вращать часы вокруг вертикальной оси и 2D, когда элементы часов реализованы просто графикой.