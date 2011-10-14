Требуется разработка приложения GPS трекера для Android на базе открытых кодов приложения Google My Tracks GPS Android app. Основные требования к приложению: - два режима работы программы – с интерфейсом ...
Утилита определения положения по Gps на Android
Необходимо приложение, которое в режиме, когда коммуникатор на ОС Андроид находится в кармане, и – при этом – большую часть времени – в помещении или машине – как можно быстрее находит более-менее точное местоположение (в радиусе 50-100 метров), как только прибор оказывается в пределах видимости неба.
Как показывает практика, такое приложение, как Google My Tracks в таком режиме не успевает поймать спутники. Только такая программа как GpsFix способна более менее гарантированно найти спутники и определить местоположение, после чего Google My Tracks тоже начинает работать корректно.
Т.о. необходима реализация поиска местоположения по GPS также, как это сделано в GpsFix.
Возможно также использование A-GPS для улучшения результатов.
Кроме того, приложение должно:
- как можно более экономно тратить батарею
- сохранять все определенные местоположения, где точность определения местоположения (и кол-во видимых спутников) спутников лучше значений, задаваемых при запуске приложения (максимальный радиус точности и минимальное кол-во спутников) – с частотой не менее заданного кол-ва секунд.
- отправлять сохраненные значения в виде KML файлов (для Google Maps) по эл. почте на указанный почтовый ящик.
Разработчик, у которого будет наилучшее приложение будет приглашен на реализацию основного - крупного проекта (https://www.weblancer.net/projects/303937.html), где понадобятся подобная реализация определения местоположения.
Приложение поставляется в виде APK файла, без исходных текстов.
Срок выполнения – 7 дней.
Сумму за реализацию – предлагает разработчик.
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