Утилита определения положения по Gps на Android

Необходимо приложение, которое в режиме, когда коммуникатор на ОС Андроид находится в кармане, и – при этом – большую часть времени – в помещении или машине – как можно быстрее находит более-менее точное местоположение (в радиусе 50-100 метров), как только прибор оказывается в пределах видимости неба.

Как показывает практика, такое приложение, как Google My Tracks в таком режиме не успевает поймать спутники. Только такая программа как GpsFix способна более менее гарантированно найти спутники и определить местоположение, после чего Google My Tracks тоже начинает работать корректно.

Т.о. необходима реализация поиска местоположения по GPS также, как это сделано в GpsFix.

Возможно также использование A-GPS для улучшения результатов.

Кроме того, приложение должно:

- как можно более экономно тратить батарею

- сохранять все определенные местоположения, где точность определения местоположения (и кол-во видимых спутников) спутников лучше значений, задаваемых при запуске приложения (максимальный радиус точности и минимальное кол-во спутников) – с частотой не менее заданного кол-ва секунд.

- отправлять сохраненные значения в виде KML файлов (для Google Maps) по эл. почте на указанный почтовый ящик.

Разработчик, у которого будет наилучшее приложение будет приглашен на реализацию основного - крупного проекта (https://www.weblancer.net/projects/303937.html), где понадобятся подобная реализация определения местоположения.

Приложение поставляется в виде APK файла, без исходных текстов.

Срок выполнения – 7 дней.

Сумму за реализацию – предлагает разработчик.