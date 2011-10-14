GPS трекер для Android + серверная часть

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт9 заявок297 просмотров

Требуется разработка приложения GPS трекера для Android на базе открытых кодов приложения Google My Tracks GPS Android app.

Основные требования к приложению:

- два режима работы программы – с интерфейсом пользователя и работа в скрытом режиме

- автоматическое обновление программ, без запросов к пользователю

- получение всех настроек программы с сервера

- определение положения по GPS, GSM-вышкам, WiFi-спотам.

- отсылка местоположения на собственный сервер

- автоматическое/самостоятельное включение приложением необходимых устройств (как GPS-приемник, WiFi и т.п.)

Также необходима разработка сервера, получающего данные от приложения и отображающего перемещение на карте на базе открытых кодов opengts.sourceforge.net/.

Более полное описание в виде ТЗ будет передано после установления контакта с разработчиком.

Android
14 лет назад
rubikru
Рустам 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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