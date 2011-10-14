Требуется мобильное приложение дублирующие функционал интернет магазина (или несколько упрощенное). Интересует кроссплатформеность, так что желательно разработка под один из открытых фреймворков. Тоесть iOS и Андроид обязательно, желательно еще Winмобайл и симбиан. ...
GPS трекер для Android + серверная часть
Требуется разработка приложения GPS трекера для Android на базе открытых кодов приложения Google My Tracks GPS Android app.
Основные требования к приложению:
- два режима работы программы – с интерфейсом пользователя и работа в скрытом режиме
- автоматическое обновление программ, без запросов к пользователю
- получение всех настроек программы с сервера
- определение положения по GPS, GSM-вышкам, WiFi-спотам.
- отсылка местоположения на собственный сервер
- автоматическое/самостоятельное включение приложением необходимых устройств (как GPS-приемник, WiFi и т.п.)
Также необходима разработка сервера, получающего данные от приложения и отображающего перемещение на карте на базе открытых кодов opengts.sourceforge.net/.
Более полное описание в виде ТЗ будет передано после установления контакта с разработчиком.
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