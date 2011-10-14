Разработка клиент-серверного приложения на JS

Ищем команду разработчиков(можно удаленную) с опытом работы на JavaScript, HTML5 и NodeJS. Опыт работы в игровой индустрии очень очень приветствуется.

Требуется возможность работы короткими итерациями и поддержка механизмов непрерывной интеграции и деплоймента версий для тестеров. Сохранение системы документооборота и трекинга задач внутри команды по принятым механизмам возможно.

Необходимо длительное сотрудничество(от 4-х месяцев) и возможность поддержки проекта.

Рекомендации от предыдущих клиентов приветствуются.

Подробности работ:

1. Проект можно назвать социальной игрой. Асинхронный геймплей, ближайший референс - FarmVille.

2. Возможность совершать некоторые действия в оффлайн режиме(т.е. не тонкий клиент).

3. Возможность максимально безболезненного перехода из браузера на Android.

4. Использование Facebook API для получения друзей и прочих популярных социальных механик.

5. Возможность адекватно адаптироваться к нагрузкам в облаке.

6. Возможно будет добавлена загрузка пользователем некоторого контента.