Symbian приложение

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Закрыт1 заявка141 просмотр

Определять координаты по GPS и/или WIFI и/или Cell ID и передавать по API на сервер.

Есть API авторизации и Сохранение текущего местоположения.

Сделать приложение с отправлением текущего местоположения на сервер каждую ХХ сек.

Определение координат по GPS если нет по WIFI если нет по CellID. Показывать метод определения, если нет никакого, писать не определено. Интерфейса и настроек никаких нет. Приложение простое, есть написанное для андроид и J2me.

Android
14 лет назад
mobilearts
Максим 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

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