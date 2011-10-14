Symbian приложение

Определять координаты по GPS и/или WIFI и/или Cell ID и передавать по API на сервер.

Есть API авторизации и Сохранение текущего местоположения.

Сделать приложение с отправлением текущего местоположения на сервер каждую ХХ сек.

Определение координат по GPS если нет по WIFI если нет по CellID. Показывать метод определения, если нет никакого, писать не определено. Интерфейса и настроек никаких нет. Приложение простое, есть написанное для андроид и J2me.