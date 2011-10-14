Компонент для подключения к CDMA телефону NOKIA

Необходимо разработать компонент для возможности работы с CDMA телефоном NOKIA 2865. Требуется немного: команда "Набрать номер" и возврат номера входящего звонка.

Реализовать данную задачу невозможно с помощью АТ-комманд, т.к. при команде звонить "ATD1234567;" телефон набирает номер не "1234567" а "1234567;" т.е. с точкой с запятой, а если её убрать, то всё равно не удаётся голосовой вызов.

Однако с помощью программы PC Suite вызов идёт нормально.

Думаю, вот возможные варианты:

1. Подключиться к программе и работать через неё

2. Разработать собственную программу

Попытка сделать лог СОМ порта не привела ни к чему - данные не передаются через СОМ порт. А как они передаются - неизвестно.

Компонент нужен для подключения его к программе, которая будет написана на VB.

Предлагайте идеи и цены идей.