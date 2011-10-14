Консультация по сканированию портов

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка131 просмотр

Необходимо сосканировать данные, передаваемые программами MobileEdit и Nokia PC Suite.

Требуется консультация по таким вопросам:

1. Методика определения порта, через который связывается программа с мобильным телефоном

2. Софт для перехвата данных

Требования к исполнителю:

1. Лично проверить предлагаемые советы (хотя бы на одной из двух указанных выше программ)

2. Выслать часть лога, который получен в процессе связи телефона и компьютера

Основная задача:

Определить, каким образом вышеуказанные программы получают данные о пропущенных и исходящих вызовах, а также определить каким образом совершается звонок.

14 лет назад
donpauls
Павел 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Приложения для платформ Apple, Android, Blackberry

    $500

    Нужны приложения для платформ Apple (iphone &amp; ipad), Android, Blackberry для заказа еды. При заказе будет калькулироваться цена заказа в зависимости в зависимости от адреса доставки, выбранного меню и других факторов. Ежедневно меню будет ...

    Android
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Symbian приложение

    Определять координаты по GPS и/или WIFI и/или Cell ID и передавать по API на сервер. Есть API авторизации и Сохранение текущего местоположения. Сделать приложение с отправлением текущего местоположения на сервер каждую ХХ сек. ...

    Android
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Компонент для подключения к CDMA телефону NOKIA

    Необходимо разработать компонент для возможности работы с CDMA телефоном NOKIA 2865. Требуется немного: команда "Набрать номер" и возврат номера входящего звонка. Реализовать данную задачу невозможно с помощью АТ-комманд, т.к. при команде ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разрабокта приложения для iPad

    Здравствуйте, Интересует небольшое приложение по воспроизведению аудио файлов, с указыванием текста - по типу караоке. С возможностью паузы и еще небольшими фичами. Есть рабочая Windows версия программы. Требуется Apple iOS ...

    iOS
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Утилита определения положения по Gps на Android

    Необходимо приложение, которое в режиме, когда коммуникатор на ОС Андроид находится в кармане, и – при этом – большую часть времени – в помещении или машине – как можно быстрее находит более-менее точное местоположение ...

    AndroidHTML
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • GPS трекер для Android + серверная часть

    $2500

    Требуется разработка приложения GPS трекера для Android на базе открытых кодов приложения Google My Tracks GPS Android app. Основные требования к приложению: - два режима работы программы – с интерфейсом ...

    Android
    Мобильные приложения9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка клиент-серверного приложения на JS

    $50000

    Ищем команду разработчиков(можно удаленную) с опытом работы на JavaScript, HTML5 и NodeJS. Опыт работы в игровой индустрии очень очень приветствуется. Требуется возможность работы короткими итерациями и поддержка механизмов непрерывной интеграции и ...

    AndroidHTMLJavaScriptNode.js
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка приложения под IPhone, IPad, Android

    $5000

    Ищем команду разработчиков приложений под IPhone, IPad, Android для разработки собственно, такого приложения. ТЗ не оглашаю по причинам строгой секретности новой идеи. Готовы встретиться с компанией - разработчиком, обсудить возможность сотрудничества.

    Android
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Прошить MIUI на Galaxy S 2 i9100

    Нужна платная помощь по прошивке Galaxy S 2 i9100. На данный момент попытка рутирования вроде прошла, но успеха при прошивке MIUI или CyanogenMod не достиг. мой скайп galan-telecom ICQ 622220

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад