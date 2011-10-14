Консультация по сканированию портов

Необходимо сосканировать данные, передаваемые программами MobileEdit и Nokia PC Suite.

Требуется консультация по таким вопросам:

1. Методика определения порта, через который связывается программа с мобильным телефоном

2. Софт для перехвата данных

Требования к исполнителю:

1. Лично проверить предлагаемые советы (хотя бы на одной из двух указанных выше программ)

2. Выслать часть лога, который получен в процессе связи телефона и компьютера

Основная задача:

Определить, каким образом вышеуказанные программы получают данные о пропущенных и исходящих вызовах, а также определить каким образом совершается звонок.