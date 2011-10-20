Версия для Android

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок164 просмотра

Мы разрабатываем программу родительского контроля. Сейчас реализована для виндоус. Нужно сделать версию для Android.

Поэтому в команду нужен разработчик Android на постоянную удаленную работу.

Android
14 лет назад
alexalexalex
Борисов 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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