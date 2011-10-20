Удаленный клиент файлового хранилища

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок183 просмотра

Для файлового хостинга требуется удаленный клиент, позволяющий осуществлять некоторые действия без посещения вебсайта хостинга. Основное назначение – облегченное управление файлами, получение информации об аккаунте и системных сообщений от файлового хостинга.

Первая реализация под Android, затем будем портировать для iOS (если возможно) и WinMobile.

Бриф необходимых возможностей клиента описывается ниже, протоколы взаимодействия будут выработаны непосредственно при создании программы.

1. Авторизация пользователя, сохранение данных пользователя. В случае, если у пользователя еще нет аккаунта на файловом хостинге, он будет создан автоматически.

2. Настройки клиента, необходимые для удобной работы (список будет уточнен).

3. Получение списка файлов и папок в аккаунте пользователя.

4. Возможность создать/удалить папку

5. Возможность закачать файл на хост. С поддержкой докачки по уже существующему протоколу.

6. Возможность скачать файл с хоста и сохранить на устройстве.

7. Возможность обновить файл на хосте.

8. Возможность удалить файл с хоста.

9. Возможность получить ссылку на файл.

10. Возможность отдельно получать список файлов для которых подходит окончание срока хранения.

11. Возможность продлить срок хранения файла

Требуется разработка виджета для рабочего стола пользователя.

Некоторые действия пользователя будут требовать дополнительного подтверждающего действия. Например: Вы действительно ходите удалить файл? Для такого рода предупреждений необходимо реализовать модальное диалоговое окно.

Возможна, и более предпочтительна, работа по договору с гарантией на продукт и поддержкой после выпуска.

AndroidiOS
14 лет назад
krutomer
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
25 отзывов(-1)

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