простенький выполненный по готовому дизайну с возможностью смены некоторых параметров. хотелось бы найти программиста из Новосибирска, но рассмотрю Ваши предложения
Удаленный клиент файлового хранилища
Для файлового хостинга требуется удаленный клиент, позволяющий осуществлять некоторые действия без посещения вебсайта хостинга. Основное назначение – облегченное управление файлами, получение информации об аккаунте и системных сообщений от файлового хостинга.
Первая реализация под Android, затем будем портировать для iOS (если возможно) и WinMobile.
Бриф необходимых возможностей клиента описывается ниже, протоколы взаимодействия будут выработаны непосредственно при создании программы.
1. Авторизация пользователя, сохранение данных пользователя. В случае, если у пользователя еще нет аккаунта на файловом хостинге, он будет создан автоматически.
2. Настройки клиента, необходимые для удобной работы (список будет уточнен).
3. Получение списка файлов и папок в аккаунте пользователя.
4. Возможность создать/удалить папку
5. Возможность закачать файл на хост. С поддержкой докачки по уже существующему протоколу.
6. Возможность скачать файл с хоста и сохранить на устройстве.
7. Возможность обновить файл на хосте.
8. Возможность удалить файл с хоста.
9. Возможность получить ссылку на файл.
10. Возможность отдельно получать список файлов для которых подходит окончание срока хранения.
11. Возможность продлить срок хранения файла
Требуется разработка виджета для рабочего стола пользователя.
Некоторые действия пользователя будут требовать дополнительного подтверждающего действия. Например: Вы действительно ходите удалить файл? Для такого рода предупреждений необходимо реализовать модальное диалоговое окно.
Возможна, и более предпочтительна, работа по договору с гарантией на продукт и поддержкой после выпуска.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо написать низкоуровневое ПО для android, без визуального интерфейса, которое будет взаимодействовать с сервером и использовать возможности GSM. Более подробно - в icq. Присылайте примеры своих работ. Спасибо. ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать модуль шифрования OTR (http://www.cypherpunks.ca/otr/) для существующего jabber-клиента для Andriod или написать новый клиент, в котором будет реализован этот метод шифрования.Закрыт13 лет назад
Аналогичное вот этому http://www.e-port.ru/mobile/help.htmlМобильные приложения7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Мы разрабатываем программу родительского контроля. Сейчас реализована для виндоус. Нужно сделать версию для Android. Поэтому в команду нужен разработчик Android на постоянную удаленную работу.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо сосканировать данные, передаваемые программами MobileEdit и Nokia PC Suite. Требуется консультация по таким вопросам: 1. Методика определения порта, через который связывается программа с мобильным телефоном 2. Софт для перехвата ...Закрыт14 лет назад
- $500
Нужны приложения для платформ Apple (iphone & ipad), Android, Blackberry для заказа еды. При заказе будет калькулироваться цена заказа в зависимости в зависимости от адреса доставки, выбранного меню и других факторов. Ежедневно меню будет ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт14 лет назад
Определять координаты по GPS и/или WIFI и/или Cell ID и передавать по API на сервер. Есть API авторизации и Сохранение текущего местоположения. Сделать приложение с отправлением текущего местоположения на сервер каждую ХХ сек. ...Закрыт13 лет назад
Необходимо разработать компонент для возможности работы с CDMA телефоном NOKIA 2865. Требуется немного: команда "Набрать номер" и возврат номера входящего звонка. Реализовать данную задачу невозможно с помощью АТ-комманд, т.к. при команде ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, Интересует небольшое приложение по воспроизведению аудио файлов, с указыванием текста - по типу караоке. С возможностью паузы и еще небольшими фичами. Есть рабочая Windows версия программы. Требуется Apple iOS ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт14 лет назад