Нужно написать widget для Android

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Закрыт3 заявки127 просмотров

простенький выполненный по готовому дизайну с возможностью смены некоторых параметров.

хотелось бы найти программиста из Новосибирска, но рассмотрю Ваши предложения

Android
14 лет назад
tmasko
Артём 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров