Справочник для мобильных телефонов

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок160 просмотров

Доброго времени суток!

Необходим Java-справочник организаций города.

Программа для мобильных телефонов и мобильных устройств с рубрикатором

С поиском по названию фирмы, телефону, адресу, товару или услуге.

С настройками шрифта мелкий средний крупный (для пользователя)

С Функцией обновления. Как самостоятельная, так и с напоминанием через определенное кол. дней.

С возможностью вызова телефонного номера из самого справочника. Если это поддерживает телефон.

С возможностью прикрепления отрезка карты (яндекс).

С возможностью выбора размещения позиций в катологе.

С возможностью добавлять дополнительные функции.

С поддержкой тачскринов и подстройка под любое разрешение экрана.

Ваш дизайн.

Так же возможно создать сайт с которого можно будет скачать программу.

Возможность дальнейшего поддержания программы в рабочем состоянии.

Меня интересует:

- стоимость работы;

- сроки;

- возможность дальнейшего обслуживания, стоиомсть.

Управлять (добавлять инфу) в этот справочник будет НЕ программист,

т.е. необходимо обеспечить простое и понятное управление контентом справочника

(что-то типа синхронизации с xls-файлом или т.п.)

Java
14 лет назад
2011-2015
55 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка приложения под iOS (iPhone)

    Ищу разработчика для iOS приложения для фото/видеосъемки. Желательно именно фрилансера, а не компанию, и желательно в Киеве, хотя рассмотрю все варианты. Сейчас ведутся работы над дизайном (иконка, интерфейсы), заканчиваю через ...

    iOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Удаленный клиент файлового хранилища

    $3000

    Для файлового хостинга требуется удаленный клиент, позволяющий осуществлять некоторые действия без посещения вебсайта хостинга. Основное назначение – облегченное управление файлами, получение информации об аккаунте и системных сообщений от файлового хостинга. Первая реализация под Android, ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Системное ПО для Android

    Необходимо написать низкоуровневое ПО для android, без визуального интерфейса, которое будет взаимодействовать с сервером и использовать возможности GSM. Более подробно - в icq. Присылайте примеры своих работ. Спасибо. ...

    Android
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Версия для Android

    $1000

    Мы разрабатываем программу родительского контроля. Сейчас реализована для виндоус. Нужно сделать версию для Android. Поэтому в команду нужен разработчик Android на постоянную удаленную работу.

    Android
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Консультация по сканированию портов

    Необходимо сосканировать данные, передаваемые программами MobileEdit и Nokia PC Suite. Требуется консультация по таким вопросам: 1. Методика определения порта, через который связывается программа с мобильным телефоном 2. Софт для перехвата ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Приложения для платформ Apple, Android, Blackberry

    $500

    Нужны приложения для платформ Apple (iphone &amp; ipad), Android, Blackberry для заказа еды. При заказе будет калькулироваться цена заказа в зависимости в зависимости от адреса доставки, выбранного меню и других факторов. Ежедневно меню будет ...

    Android
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Symbian приложение

    Определять координаты по GPS и/или WIFI и/или Cell ID и передавать по API на сервер. Есть API авторизации и Сохранение текущего местоположения. Сделать приложение с отправлением текущего местоположения на сервер каждую ХХ сек. ...

    Android
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад