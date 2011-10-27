Справочник для мобильных телефонов

Доброго времени суток!

Необходим Java-справочник организаций города.

Программа для мобильных телефонов и мобильных устройств с рубрикатором

С поиском по названию фирмы, телефону, адресу, товару или услуге.

С настройками шрифта мелкий средний крупный (для пользователя)

С Функцией обновления. Как самостоятельная, так и с напоминанием через определенное кол. дней.

С возможностью вызова телефонного номера из самого справочника. Если это поддерживает телефон.

С возможностью прикрепления отрезка карты (яндекс).

С возможностью выбора размещения позиций в катологе.

С возможностью добавлять дополнительные функции.

С поддержкой тачскринов и подстройка под любое разрешение экрана.

Ваш дизайн.

Так же возможно создать сайт с которого можно будет скачать программу.

Возможность дальнейшего поддержания программы в рабочем состоянии.

Меня интересует:

- стоимость работы;

- сроки;

- возможность дальнейшего обслуживания, стоиомсть.

Управлять (добавлять инфу) в этот справочник будет НЕ программист,

т.е. необходимо обеспечить простое и понятное управление контентом справочника

(что-то типа синхронизации с xls-файлом или т.п.)