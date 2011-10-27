Ищу разработчика для iOS приложения для фото/видеосъемки. Желательно именно фрилансера, а не компанию, и желательно в Киеве, хотя рассмотрю все варианты. Сейчас ведутся работы над дизайном (иконка, интерфейсы), заканчиваю через ...
Справочник для мобильных телефонов
Доброго времени суток!
Необходим Java-справочник организаций города.
Программа для мобильных телефонов и мобильных устройств с рубрикатором
С поиском по названию фирмы, телефону, адресу, товару или услуге.
С настройками шрифта мелкий средний крупный (для пользователя)
С Функцией обновления. Как самостоятельная, так и с напоминанием через определенное кол. дней.
С возможностью вызова телефонного номера из самого справочника. Если это поддерживает телефон.
С возможностью прикрепления отрезка карты (яндекс).
С возможностью выбора размещения позиций в катологе.
С возможностью добавлять дополнительные функции.
С поддержкой тачскринов и подстройка под любое разрешение экрана.
Ваш дизайн.
Так же возможно создать сайт с которого можно будет скачать программу.
Возможность дальнейшего поддержания программы в рабочем состоянии.
Меня интересует:
- стоимость работы;
- сроки;
- возможность дальнейшего обслуживания, стоиомсть.
Управлять (добавлять инфу) в этот справочник будет НЕ программист,
т.е. необходимо обеспечить простое и понятное управление контентом справочника
(что-то типа синхронизации с xls-файлом или т.п.)
Заявки фрилансеров
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