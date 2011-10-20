Разработка приложения под iOS (iPhone)

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки262 просмотра

Ищу разработчика для iOS приложения для фото/видеосъемки.

Желательно именно фрилансера, а не компанию, и желательно в Киеве, хотя рассмотрю все варианты.

Сейчас ведутся работы над дизайном (иконка, интерфейсы), заканчиваю через день/два ТЗ и начинаю подбирать исполнителя для разработки.

Приложение снимает видеофайл, видео можно просмотреть/удалить/подрезать/наложить некоторые эффекты и сконвертировать в анимированный GIF. Готовые GIF файлы можно проматривать, расшаривать в facebook и twitter, загружать на хостинг проекта. Т.е., по сути конвертер видео в GIF с возможностью отредактировать исходное видео и возможностью заливки на хостинг. В качестве ближайшего на 60% похожего по функционалу приложения можно посмотреть и скачать бесплатный GifBoom (http://bit.ly/gifboomiphone).

Разумеется в приложении будут свои тонкости, нестандартные контролы, работа с гироскопом/акселерометром и другие нюансы, поэтому разработчик должен быть или опытным или очень настырным, т.е. уметь искать ответы в форумах, на хабре и т.п. источниках.

Это разумеется вкратце. На подходе еще три проекта сходной тематики, поэтому очень надеюсь найти толкового исполнителя и продолжать с ним работать над другими проектами.

iOS
14 лет назад
ikar77
Икаров 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Удаленный клиент файлового хранилища

    $3000

    Для файлового хостинга требуется удаленный клиент, позволяющий осуществлять некоторые действия без посещения вебсайта хостинга. Основное назначение – облегченное управление файлами, получение информации об аккаунте и системных сообщений от файлового хостинга. Первая реализация под Android, ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Системное ПО для Android

    Необходимо написать низкоуровневое ПО для android, без визуального интерфейса, которое будет взаимодействовать с сервером и использовать возможности GSM. Более подробно - в icq. Присылайте примеры своих работ. Спасибо. ...

    Android
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Версия для Android

    $1000

    Мы разрабатываем программу родительского контроля. Сейчас реализована для виндоус. Нужно сделать версию для Android. Поэтому в команду нужен разработчик Android на постоянную удаленную работу.

    Android
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Консультация по сканированию портов

    Необходимо сосканировать данные, передаваемые программами MobileEdit и Nokia PC Suite. Требуется консультация по таким вопросам: 1. Методика определения порта, через который связывается программа с мобильным телефоном 2. Софт для перехвата ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Приложения для платформ Apple, Android, Blackberry

    $500

    Нужны приложения для платформ Apple (iphone &amp; ipad), Android, Blackberry для заказа еды. При заказе будет калькулироваться цена заказа в зависимости в зависимости от адреса доставки, выбранного меню и других факторов. Ежедневно меню будет ...

    Android
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Symbian приложение

    Определять координаты по GPS и/или WIFI и/или Cell ID и передавать по API на сервер. Есть API авторизации и Сохранение текущего местоположения. Сделать приложение с отправлением текущего местоположения на сервер каждую ХХ сек. ...

    Android
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Компонент для подключения к CDMA телефону NOKIA

    Необходимо разработать компонент для возможности работы с CDMA телефоном NOKIA 2865. Требуется немного: команда "Набрать номер" и возврат номера входящего звонка. Реализовать данную задачу невозможно с помощью АТ-комманд, т.к. при команде ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    14 лет назад