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Разработка приложения под iOS (iPhone)
Ищу разработчика для iOS приложения для фото/видеосъемки.
Желательно именно фрилансера, а не компанию, и желательно в Киеве, хотя рассмотрю все варианты.
Сейчас ведутся работы над дизайном (иконка, интерфейсы), заканчиваю через день/два ТЗ и начинаю подбирать исполнителя для разработки.
Приложение снимает видеофайл, видео можно просмотреть/удалить/подрезать/наложить некоторые эффекты и сконвертировать в анимированный GIF. Готовые GIF файлы можно проматривать, расшаривать в facebook и twitter, загружать на хостинг проекта. Т.е., по сути конвертер видео в GIF с возможностью отредактировать исходное видео и возможностью заливки на хостинг. В качестве ближайшего на 60% похожего по функционалу приложения можно посмотреть и скачать бесплатный GifBoom (http://bit.ly/gifboomiphone).
Разумеется в приложении будут свои тонкости, нестандартные контролы, работа с гироскопом/акселерометром и другие нюансы, поэтому разработчик должен быть или опытным или очень настырным, т.е. уметь искать ответы в форумах, на хабре и т.п. источниках.
Это разумеется вкратце. На подходе еще три проекта сходной тематики, поэтому очень надеюсь найти толкового исполнителя и продолжать с ним работать над другими проектами.
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