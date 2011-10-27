Программа "Родительский контроль" на Android

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок145 просмотров

Требуется написание низкоуровневого ПО с визуальным оформлением.

Функционал: GSM, работа с функциями WEB.

Пожалуйста, оставляйте свои заявки. Наш менеджер по персоналу обязательно свяжется с вами. При должном уровне упорства, наличии знаний в области разработки мобильного ПО, мы готовы на долгое "удаленное" сотрудничество.

Ждём ваших заявок! С уважением, Солодов Дмитрий! Руководитель проекта.

Android
14 лет назад
sun2011
48 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров