Программа "Родительский контроль" на Android

Ищу разработчика для iOS приложения для фото/видеосъемки. Желательно именно фрилансера, а не компанию, и желательно в Киеве, хотя рассмотрю все варианты. Сейчас ведутся работы над дизайном (иконка, интерфейсы), заканчиваю через ...