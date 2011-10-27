Ищу разработчика для iOS приложения для фото/видеосъемки. Желательно именно фрилансера, а не компанию, и желательно в Киеве, хотя рассмотрю все варианты. Сейчас ведутся работы над дизайном (иконка, интерфейсы), заканчиваю через ...
Программа "Родительский контроль" на Android
Требуется написание низкоуровневого ПО с визуальным оформлением.
Функционал: GSM, работа с функциями WEB.
Пожалуйста, оставляйте свои заявки. Наш менеджер по персоналу обязательно свяжется с вами. При должном уровне упорства, наличии знаний в области разработки мобильного ПО, мы готовы на долгое "удаленное" сотрудничество.
Ждём ваших заявок! С уважением, Солодов Дмитрий! Руководитель проекта.
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