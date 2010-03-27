Программа для моб.тел.; GPS; карты местности

Предлагаю участие в проекте тем у кого есть опыт в написании программ для мобильных телефонов и КПК. Очень желательно, чтобы был опыт работы с картами местности (растровые, векторные), GPS.

Проект очень перспективный, но пока еще в зачаточной стадии. Поэтому, в качестве оплаты предлагаю долю в данном проекте.