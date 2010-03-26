Нужен программист для написания программы для телефона все подробности при личном общении. Стоимость разработки не знаю предложения от вас. Сделка проводится через СБР.
Разработка игры/application под iPhone
Добрый
интересует человек который мог бы работать над моими проектами.
вот 2 проекта: нужно сделать копии
интересует сроки и цена.
http://itunes.apple.com/us/app/catch-me-new-space-invaders/id356347486?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/west-coast-theory/id345348062?mt=8
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