Необходим создатель java каталога фирмы занимающейся оказанием юридических услуг с возможностью вносить изменения в каталог, обновлять его. возможностью его загрузки на любой мобильный телефон.
Программа справочник для SIM карты
Требуется разработка программы, которая будет записана на SIM карту.
Программа должна работать на всех моделях сотовых телефонов.
Программа-справочник. содержащая 3-х уровневое меню и навигацию по нему, мультиязычная.
Пример:
1. Старт программы: выбор языка
2. Пункты меню первого уровня
2.1. подпункты второго уровня меню
2.1.1. подпункты третьего уровня меню
2.1.1.0 текстовые значения подпункта
От вас - опыт написания программ для сотовых телефонов, портфолио.
ТЗ предоставим выбранному разработчику.
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