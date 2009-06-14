Программа справочник для SIM карты

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок264 просмотра

Требуется разработка программы, которая будет записана на SIM карту.

Программа должна работать на всех моделях сотовых телефонов.

Программа-справочник. содержащая 3-х уровневое меню и навигацию по нему, мультиязычная.

Пример:

1. Старт программы: выбор языка

2. Пункты меню первого уровня

2.1. подпункты второго уровня меню

2.1.1. подпункты третьего уровня меню

2.1.1.0 текстовые значения подпункта

От вас - опыт написания программ для сотовых телефонов, портфолио.

ТЗ предоставим выбранному разработчику.

16 лет назад
lexluthor01
Алексей 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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