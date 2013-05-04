Простое приложение под Android и iOs

Здравствуйте!

У меня служба доставки из ресторанов. Сайт - eda75.ru (он еще в доработке, но уже доступен)

Мне нужно простое и удобное приложение для смартфонов на Android и iOs

(не хотелось бы, но можно разбить задание отдельно по осям)

Вот симпатичный пример подобного приложения:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.luxms.android&hl=ru

Функционал:

Каталог товаров с возможностью поиска по названию, по описанию, по категории и другим параметрам;

удобные сортировка и фильтры;

автоматическая синхронизация каталога товаров с базой данных основного магазина;

витрины “Акции”, “Новинки”, “Популярные товары”, “Подарки” и другие;

разделы с информацией о магазине, доставке, контактной информацией;

форма обратной связи, заказ обратного звонка;

карты проезда к магазинам и пунктам выдачи с GPS поиском;

интеграция с социальными сетями Facebook, ВКонтакте;

уведомления клиентов об акциях, новинках, распродажах..

Автопределение местоположения пользователя в приложении НЕ нужно (мы работаем в одном городе)

"Прикручивать" платежки НЕ нужно - просто отправка заказав на указанный е-мэйл.

От Вас: пару примеров подобных работ, цена, сроки

Большое спасибо за внимание! Жду предложений.