есть приложение под Android. Можно скачать на сайте royal.co.ua Уже пол года не можем сделать под iOS. Сертификаты Apple купили. Клиенты уже ждут. А перспективы мало. Хотелось бы успеть до выставки в Питере.
Простое приложение под Android и iOs
Здравствуйте!
У меня служба доставки из ресторанов. Сайт - eda75.ru (он еще в доработке, но уже доступен)
Мне нужно простое и удобное приложение для смартфонов на Android и iOs
(не хотелось бы, но можно разбить задание отдельно по осям)
Вот симпатичный пример подобного приложения:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.luxms.android&hl=ru
Функционал:
Каталог товаров с возможностью поиска по названию, по описанию, по категории и другим параметрам;
удобные сортировка и фильтры;
автоматическая синхронизация каталога товаров с базой данных основного магазина;
витрины “Акции”, “Новинки”, “Популярные товары”, “Подарки” и другие;
разделы с информацией о магазине, доставке, контактной информацией;
форма обратной связи, заказ обратного звонка;
карты проезда к магазинам и пунктам выдачи с GPS поиском;
интеграция с социальными сетями Facebook, ВКонтакте;
уведомления клиентов об акциях, новинках, распродажах..
Автопределение местоположения пользователя в приложении НЕ нужно (мы работаем в одном городе)
"Прикручивать" платежки НЕ нужно - просто отправка заказав на указанный е-мэйл.
От Вас: пару примеров подобных работ, цена, сроки
Большое спасибо за внимание! Жду предложений.
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