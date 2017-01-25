Разработчик мобильных приложений для Android

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт17 заявок229 просмотров

На постоянную удаленную работу приглашаем разработчика мобильных приложений для Android

Требования:

+ Опыт разработки под Android от 1 года;

+ Уверенные знания по Java, Android SDK;

+ Знание специфики разработки под разные версии Android;

+ Знание принципов ООП и шаблонов проектирования;

+ Опыт разработки клиент-серверных приложений (!);

+ Готовность выполнить тестовое задание (оплачиваемое).

Условия работы:

+ Удаленная работа;

+ Полный рабочий день;

+ Стабильная заработная плата.

Заработная плата от 1500 до 3000 долларов (по результатам собеседования).

AndroidJava
8 лет назад
casey_daumer
Ольга 
33 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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