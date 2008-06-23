Разработка клиента для веб-сервиса

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Закрыт6 заявок221 просмотр

Требуется разработка мобильного клиента для веб-сервиса.

Схема работы:

устройство обращается к интернет ресурсу (по gprs или wifi), в ответ получает некоторую информацию и отображает пользователю.

Есть прототип, тз на протокол обмена и интерфейсы.

Требуется разработка под:

Symbian,

iPhone

(под каждую платформу отдельный разработчик)

17 лет назад
NikolayIvanov
Ivanov 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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