Требуется написать приложение для Google Android. Суть – поиск и постинг картинок на определенном сайте в связке с Google Maps Есть четкое ТЗ и работающее приложение для iphone. ...
RSS ридер под андройд
Нужен рсс ридер под андройд – по функционалу клон pureRSS или rssQ (оба доступны бесплатно на маркете).
Основные функции - обновление, навигация по фидам, обновление фидов в фоновом режими, уведомления, желательно наличие виджета 4х1. Отличие – не нужна возможность добавления новых фидов – приложение будет привязано к сторого определенным фидам.
Желательно наличие наработок в этой области, а не написание с 0.
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