RSS ридер под андройд

Нужен рсс ридер под андройд – по функционалу клон pureRSS или rssQ (оба доступны бесплатно на маркете).

Основные функции - обновление, навигация по фидам, обновление фидов в фоновом режими, уведомления, желательно наличие виджета 4х1. Отличие – не нужна возможность добавления новых фидов – приложение будет привязано к сторого определенным фидам.

Желательно наличие наработок в этой области, а не написание с 0.