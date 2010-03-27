Требуется написать приложение для Google Android.

Суть – поиск и постинг картинок на определенном сайте в связке с Google Maps

Есть четкое ТЗ и работающее приложение для iphone.

Прошу прислать скрины своих программ для Google или ссылки на сами программы с описанием того, что они делают.