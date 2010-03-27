Написать приложение для Google Android

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Закрыт1 заявка269 просмотров

Требуется написать приложение для Google Android.

Суть – поиск и постинг картинок на определенном сайте в связке с Google Maps

Есть четкое ТЗ и работающее приложение для iphone.

Прошу прислать скрины своих программ для Google или ссылки на сами программы с описанием того, что они делают.

Android
15 лет назад
ifsa
Юрий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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