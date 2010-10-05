Создание игровых персонажей для игр под iPhone

Требуется создать приложение, которое будет периодически обновляться с помощью GPRS(например раз в день). Обновляться должен контент, который грузится с сервера. Могу дать как пример похожее приложение, но оно не декомпилится как надо. С тематикой ещё ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разыскиваю креативного художника для создания игровых персонажей, которому действительно интересно работать в игровой индустрии.
Сотрудничество возможно как на сдельной основе так и в виде долевого участия (% от продаж).
От вас жду:
- любые работы связанные с играми
- предпочитаемые вами варианты сотрудничества
Писем жду по этому адресу [email protected]
Наши работы можно посмотреть тут http://meliorgames.com
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