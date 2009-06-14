Создание программы для iphone

Суть программки - пользователь скачивает наш видеоплеер со встроенным видеофайлом. И проигрываться он должен только на том айфоне, с которого была произведена закачка, так как видео (видеоуроки) будут продаваться. Само видео скопировать нельзя.

Цель программы - защита видео от копирования + просмотр легальным пользователем, который оплатил это видео.

От вас предложить варианты как это сделать лучше всего, цену и ориентировочные сроки создания такой программки.