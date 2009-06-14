Требуется разработка программы, которая будет записана на SIM карту. Программа должна работать на всех моделях сотовых телефонов. Программа-справочник. содержащая 3-х уровневое меню и навигацию по нему, мультиязычная. Пример: 1. ...
Создание программы для iphone
Суть программки - пользователь скачивает наш видеоплеер со встроенным видеофайлом. И проигрываться он должен только на том айфоне, с которого была произведена закачка, так как видео (видеоуроки) будут продаваться. Само видео скопировать нельзя.
Цель программы - защита видео от копирования + просмотр легальным пользователем, который оплатил это видео.
От вас предложить варианты как это сделать лучше всего, цену и ориентировочные сроки создания такой программки.
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