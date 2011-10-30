Создать приложение на андроид

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Закрыт5 заявок159 просмотров

Необходимо создать приложение под андроид для регистрации на сайте, желательно универсальную под все версии. Жду ваших предложений.

Android
14 лет назад
game-java
Вячеслав 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

zendipy
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$50
5 дней

Заявки фрилансеров

zendipy
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад