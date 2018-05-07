Tinder bot

$400
Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка133 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую, имеется дейтинг приложение - тиндер.

Требуется под него бот

Народные умельцы на гитхабе выложили достаточно апи, осталось только найти рабочее и вперед. Если нет, то нужно отлавливать запросы

Требуется рассылка и, по возможности, регистрация.

6 лет назад
kartos23
Кратаев 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработка мобильного приложения

    Требуется разработать приложение для ios и android позволяющее ставить задачи и отслеживать их исполнение.   Ищем частного разработчика, готового разработать проект и сопровождать его в дальнейшем.

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Напоминания Android Webview

    Нужно сделать напоминание в установленные дату и время через web интерфейс (с мостами в java). Также сделать возможность удаления или изменения текста, даты напоминания. Предусмотреть загрузку напоминаний (имитация). Вся работа скрипта основана на id напоминаний в webview.   Алгоритм добавления и клика по ...

    Android
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Составить ТЗ

    Нужно составить ТЗ для мобильного приложения тематика яндекс такси или ситимобил. Кто сможет сделать? Предлагайте сроки и стоимость

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется разработать приложение для IOS

    Описание: простенький календарь Дизайн: минималистичный Язык: английский, русский Возможности: Добавлять заметки на каждый день, выделение заметки определенным цветом, заголовок события, описание события, возможность выбора домашнего экрана по умолчанию (месяц, год) Пишите сразу вашу СТОИМОСТЬ разработки

    iOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Мобильное приложение IOS и Android

    Добрый день! Интересует разработка мобильного приложения под обе платформы с админками. Приложение, используя геоположение пользователя, предлагает магазины/кафе/рестораны из заданной базы в радиусе указанном самим пользователем. Для каждого магазина нужна своя страница с описанием и фото. ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужна консультация по гибрид. моб. приложениям (phoneGap/Cordova)

    $5

    Есть исходники в сети (типа туториал) кот. делают запрос клиент/сервер (по Ajax) Но сборка приложения не работает! – судя из всего по причине безопасности Андройд! * Хотя в Config прописаны опции… но судя из диалогов на форуме ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Android приложение (аналог Period Tracker)

    Необходимо разработать приложение, на 80% идентичное с Period Tracker https://play.google.com/store/apps/details?id=com.periodapp.period Дополнительный функционал: создание анкетирование пользователя по результатам которого будут отправляться рекомендации Работа подразумевает долгосрочную перспективу в случае успешной реализации Пожалуйста прикрепляйте свои работы (если есть) а так же желаемую оплату

    Android
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад