Видео плеер

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Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки83 просмотра
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Требуется разработать приложение которое автоматически будет проигрывать видео

10 лет назад
torooty
Кира 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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