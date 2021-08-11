Добавление на портал Сас Карточек товаров

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка150 просмотров

Новая заявка, т.к. по прошлой не проходят платежи

4 года назад
agrohoz
Игорь 
46 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Darkyel_
Игорь 
26 лет
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
4 года назад
$6
31 день
Escrow
Всегда оперативно и ответственно выполняет задачи. Соблюдает договоренности, вносит предложения.
Как всегда всё хорошо. Задача поставлена чётко, оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

Darkyel_
Игорь 
26 лет
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
4 года назад

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