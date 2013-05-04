Добавление новостей на сайт

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Закрыт9 заявок300 просмотров

Здравствуйте! Нужен постер на игровой сайт.

Задача такая.

1. Находите новый материал, в интернете более 7мл сайтов.

2. Добавляете эту новость на сайт с загрузкой файла и фото. Предварительно немного изменив текст, заменив одни слова на слова синонимы.

Указывайте цену, для начала бюджет не большой. Если будет все нормально будет увеличеваться.

12 лет назад
alex159357
Максим 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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