Добавление новостей на сайт

Здравствуйте! Нужен постер на игровой сайт.

Задача такая.

1. Находите новый материал, в интернете более 7мл сайтов.

2. Добавляете эту новость на сайт с загрузкой файла и фото. Предварительно немного изменив текст, заменив одни слова на слова синонимы.

Указывайте цену, для начала бюджет не большой. Если будет все нормально будет увеличеваться.