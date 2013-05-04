Собрать небольшой список досок объявлений в Грузии

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрытнет заявок169 просмотров

Необходимо собрать список из 7 - 10 самых популярных в Грузии досок объявлений и порталов поиска работы. Подходят также места, где ищут работу на лето студенты и школьники. Расположить их в порядке популярности. Мы хотим найти местную ассистентку.

Данный проект, только для людей проживающий в Грузии, знающих местные реалии и особенности поиска работы.

12 лет назад
Ikarus
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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