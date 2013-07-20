Наполнение базы данных

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен10 заявок281 просмотр

Здравствуйте

Разовая работа

Требуется скопировать около 1500 страниц статистики из интернета в Excel (2007)

Копирование: 50 строк на странице, одним выделением

Вставка: списком, на один лист, одним кликом

Оплата WMR, поэтапная

Рассмотрю Ваши предложения

12 лет назад
Nina_01
Нина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ermolaev
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$30
7 дней
Задание выполнено быстро и качественно. Продолжаем сотрудничество.
Четкая постановка задачи и своевременная оплата - классический набор хорошего заказчика. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ermolaev
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад

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