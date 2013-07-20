Необходимо собрать список из 7 - 10 самых популярных в Грузии досок объявлений и порталов поиска работы. Подходят также места, где ищут работу на лето студенты и школьники. Расположить их в порядке популярности. Мы ...
Наполнение базы данных
Здравствуйте
Разовая работа
Требуется скопировать около 1500 страниц статистики из интернета в Excel (2007)
Копирование: 50 строк на странице, одним выделением
Вставка: списком, на один лист, одним кликом
Оплата WMR, поэтапная
Рассмотрю Ваши предложения
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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