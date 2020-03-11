Контент-менеджер на информационный сайт

Нужен человек, который будет добавлять товар с одного сайта в другой. А именно с сайта https://shop.argenta.su в https://tempo-silver.ru. Какие поля нужно заполнять: 1) Название (заголовок) (На целую категорию нужно написать одно название, я напишу Вам, и менять только ...