Контент-менеджер на информационный сайт

Требуется скопировать отзывы на продукты с сайта и отформатировать их в соответствии с шаблоном в Экселе. Пример: Дан отзыв в формате [url=https://drop.com/profile/eb_311]eb_3110 [/url]OCT 15, 2019 Amazing Chair! I love it. I'm 6'0" 255lbs. It may be overkill, but I hate chairs ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На информационные проекты требуется контент-менеджер для заливки 500 статей. Сайты под управлением CMS Wordpress.
В обязанности входит:
- Публикация статей на сайте;
- Их оформление;
- Поиск картинок, видео и добавление их в статью;
- Заполнение дополнительных заголовков и описаний.
- Нормально воспринимаете правки и замечания;
- Готовность к большим объемам и деловой настрой;
В работе находятся большие обзорные статьи, до 30 картинок (обычно 10-15) + видео оплата 40 рублей.
Инструкцию по работе предоставим.
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