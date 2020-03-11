Контент-менеджер на информационный сайт

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На информационные проекты требуется контент-менеджер для заливки 500 статей. Сайты под управлением CMS Wordpress.

В обязанности входит:

  • Публикация статей на сайте;
  • Их оформление;
  • Поиск картинок, видео и добавление их в статью;
  • Заполнение дополнительных заголовков и описаний.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:  

  • Нормально воспринимаете правки и замечания;
  • Готовность к большим объемам и деловой настрой;
ОПЛАТА

В работе находятся большие обзорные статьи, до 30 картинок (обычно 10-15) + видео оплата 40 рублей.

Инструкцию по работе предоставим.

4 года назад
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
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