Необходимо загрузить товары на сайт, используя платформу Tilda. Задача включает изучение формата загружаемой таблицы и перевод исходных данных в нужный формат для корректного отображения на сайте.
Контент-менеджер, удаленно. Можно без опыта
Ищем в команду контент менеджера на постоянную основу. Можно без опыта. Только для граждан Казахстана Для связи пишите в телегу @Ludmila_market
Заявки фрилансеров
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