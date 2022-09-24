Требуется разместить объявление о продаже автомобиля на верифицированном аккаунте Авито, созданном до 2021 года. Предоставляются фотографии, характеристики, текст и номер телефона. Оплата за размещение составляет 300 рублей, с ежемесячной оплатой за автопубликацию. Важно, чтобы с предыдущей публикации автомобиля прошло не менее 30 дней.