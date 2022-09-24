Контент-менеджер, удаленно. Можно без опыта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка697 просмотров

Ищем в команду контент менеджера на постоянную основу. Можно без опыта. Только для граждан Казахстана Для связи пишите в телегу @Ludmila_market

3 года назад
popovinga123
Лосева Инга 
59 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Тогжан
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад

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  • Загрузить на сайт товары (Tilda)

    Необходимо загрузить товары на сайт, используя платформу Tilda. Задача включает изучение формата загружаемой таблицы и перевод исходных данных в нужный формат для корректного отображения на сайте.

    Tilda
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Выставить объявление на авито

    $5

    Требуется разместить объявление о продаже автомобиля на верифицированном аккаунте Авито, созданном до 2021 года. Предоставляются фотографии, характеристики, текст и номер телефона. Оплата за размещение составляет 300 рублей, с ежемесячной оплатой за автопубликацию. Важно, чтобы с предыдущей публикации автомобиля прошло не менее 30 дней.

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Наполнить сайт товарами Wordpress

    Ищется специалист для наполнения сайта на Wordpress товарами. Необходимо заполнить около 150 товаров, включая 25 вариативных. Загрузка фото, названия, цены, описания и трех маленьких текстовых полей. Оплата составляет до 3 грн за товар. Задача требует оперативного выполнения.

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Выставить объявление на авито

    $5

    Требуется разместить объявление о продаже автомобиля на верифицированном аккаунте Авито. Предоставлены фотографии, характеристики и контактные данные. Оплата за размещение 300 рублей, а также ежемесячная оплата за автопубликацию. Задание не одноразовое, важно, чтобы с момента последней публикации прошло не менее 30 дней.

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разместить карточки товаров на сайт

    Ищем ответственных контент-менеджеров для размещения карточек товаров на сайты компании. Ваша задача - перенести описание и характеристики с предоставленной информации. Не требуется написание текстов или поиск данных, только копирование информации на наши сайты.

    Наполнение сайтов48 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Заполнения контента в административной панеле Open Cart

    $9

    Требуется заполнить 18 товаров в административной панели Open Cart. Оплата составляет 0,5 долларов за товар. Срок выполнения - сегодня, 21.09.22. Необходим опыт работы с Open Cart и навыки заполнения контента.

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Описание карточки товара

    Необходимо разработать уникальное текстовое описание для карточки товара на маркетплейсе, включая SEO-ядро. Уникальность текста должна составлять не менее 80%. Описание должно быть информативным и привлекательным для покупателей.

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Спарсить характеристики на товары с сайта в CSV

    Необходимо спарсить характеристики товаров с указанного сайта для последующего добавления на существующие товары. Требуется собрать артикул, код товара и названия товаров, оформляя данные в формате CSV по предоставленному примеру. Обратите внимание на детали и структуру данных для корректной интеграции.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разместить обьявление

    $5

    Требуется разместить объявление на Авито с указанными данными и номером телефона. Оплата повторного размещения через месяц, если объявление продолжает быть активным. Быстрая проверка и отзыв через неделю после размещения.

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    3 года назад