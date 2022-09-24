Загрузить на сайт товары (Tilda)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок864 просмотра

1. Изучить формат загружаемой таблицы в Tilda

2. Перевести исходные данные в нужный формат

Tilda
3 года назад
teremo4ek
31 год
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Kerievand
Андрей 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад
$200
3 дня
Escrow
До исполнителя не дописаться, заказ не был выполнен

Заявки фрилансеров

Медведев
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва(-3)
3 года назад
Анастасия
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Валерия
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Жахонгир
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Kerievand
Андрей 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Выставить объявление на авито

    $5

    Требуется разместить объявление о продаже автомобиля на верифицированном аккаунте Авито, созданном до 2021 года. Предоставляются фотографии, характеристики, текст и номер телефона. Оплата за размещение составляет 300 рублей, с ежемесячной оплатой за автопубликацию. Важно, чтобы с предыдущей публикации автомобиля прошло не менее 30 дней.

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Наполнить сайт товарами Wordpress

    Ищется специалист для наполнения сайта на Wordpress товарами. Необходимо заполнить около 150 товаров, включая 25 вариативных. Загрузка фото, названия, цены, описания и трех маленьких текстовых полей. Оплата составляет до 3 грн за товар. Задача требует оперативного выполнения.

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Выставить объявление на авито

    $5

    Требуется разместить объявление о продаже автомобиля на верифицированном аккаунте Авито. Предоставлены фотографии, характеристики и контактные данные. Оплата за размещение 300 рублей, а также ежемесячная оплата за автопубликацию. Задание не одноразовое, важно, чтобы с момента последней публикации прошло не менее 30 дней.

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разместить карточки товаров на сайт

    Ищем ответственных контент-менеджеров для размещения карточек товаров на сайты компании. Ваша задача - перенести описание и характеристики с предоставленной информации. Не требуется написание текстов или поиск данных, только копирование информации на наши сайты.

    Наполнение сайтов48 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Заполнения контента в административной панеле Open Cart

    $9

    Требуется заполнить 18 товаров в административной панели Open Cart. Оплата составляет 0,5 долларов за товар. Срок выполнения - сегодня, 21.09.22. Необходим опыт работы с Open Cart и навыки заполнения контента.

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Описание карточки товара

    Необходимо разработать уникальное текстовое описание для карточки товара на маркетплейсе, включая SEO-ядро. Уникальность текста должна составлять не менее 80%. Описание должно быть информативным и привлекательным для покупателей.

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Спарсить характеристики на товары с сайта в CSV

    Необходимо спарсить характеристики товаров с указанного сайта для последующего добавления на существующие товары. Требуется собрать артикул, код товара и названия товаров, оформляя данные в формате CSV по предоставленному примеру. Обратите внимание на детали и структуру данных для корректной интеграции.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разместить обьявление

    $5

    Требуется разместить объявление на Авито с указанными данными и номером телефона. Оплата повторного размещения через месяц, если объявление продолжает быть активным. Быстрая проверка и отзыв через неделю после размещения.

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    3 года назад