Необходимо разработать уникальное текстовое описание для карточки товара на маркетплейсе, включая SEO-ядро. Уникальность текста должна составлять не менее 80%. Описание должно быть информативным и привлекательным для покупателей.
Выставить объявление на авито
Требуется выложить одно объявление о продаже автомобиля в свой личный старый, обязательно верифицированный, аккаунт Авито (аккаунты 2021-2022 года не подходят). Фотографии, характеристики, текст и номер телефона дам. Оплата за размещение 300 рублей. Плюс оплата раз в месяц за то, что объявление автопубликуется и висит. Задание не одноразовое, отвечу на все отклики. Важно, чтобы с публикации автомобиля прошло не менее 30 дней, если вдруг вы когда-то выкладывали объявление о продаже машины.
Заявки фрилансеров
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