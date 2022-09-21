Ищется специалист для наполнения сайта на Wordpress товарами. Необходимо заполнить около 150 товаров, включая 25 вариативных. Загрузка фото, названия, цены, описания и трех маленьких текстовых полей. Оплата составляет до 3 грн за товар. Задача требует оперативного выполнения.
Выставить объявление на авито
Требуется выложить одно объявление о продаже автомобиля в свой личный старый, обязательно верифицированный, аккаунт Авито (аккаунты 2021-2022 года не подходят). Фотографии, характеристики, текст и номер телефона дам. Оплата за размещение 300 рублей. Плюс оплата раз в месяц за то, что объявление автопубликуется и висит. Задание не одноразовое, отвечу на все отклики. Важно, чтобы с публикации автомобиля прошло не менее 30 дней, если вдруг вы когда-то выкладывали объявление о продаже машины.
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