Разместить карточки товаров на сайт

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Закрыт48 заявок639 просмотров

Здраствуйте, мы ищем ответственных контент - менеджеров для размещения карточек товаров на сайты компании. У нас большие объёмы, вам не нужно писать тексты и искать информацию на сайтах, всю информацию мы предоставим вам, просто необходимо переносить описание, характеристики и т.д. на наши сайты, по сути это копипаст.

Если вас заинтересовало предложение, напишите, я с вами свяжусь.

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