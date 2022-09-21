Здраствуйте, мы ищем ответственных контент - менеджеров для размещения карточек товаров на сайты компании. У нас большие объёмы, вам не нужно писать тексты и искать информацию на сайтах, всю информацию мы предоставим вам, просто необходимо переносить описание, характеристики и т.д. на наши сайты, по сути это копипаст.

Если вас заинтересовало предложение, напишите, я с вами свяжусь.