Требуется разместить объявление о продаже автомобиля на верифицированном аккаунте Авито. Предоставлены фотографии, характеристики и контактные данные. Оплата за размещение 300 рублей, а также ежемесячная оплата за автопубликацию. Задание не одноразовое, важно, чтобы с момента последней публикации прошло не менее 30 дней.
Разместить карточки товаров на сайт
Здраствуйте, мы ищем ответственных контент - менеджеров для размещения карточек товаров на сайты компании. У нас большие объёмы, вам не нужно писать тексты и искать информацию на сайтах, всю информацию мы предоставим вам, просто необходимо переносить описание, характеристики и т.д. на наши сайты, по сути это копипаст.
Если вас заинтересовало предложение, напишите, я с вами свяжусь.
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