Требуется разместить объявление о продаже автомобиля на верифицированном аккаунте Авито. Предоставлены фотографии, характеристики и контактные данные. Оплата за размещение 300 рублей, а также ежемесячная оплата за автопубликацию. Задание не одноразовое, важно, чтобы с момента последней публикации прошло не менее 30 дней.