Наполнить сайт товарами Wordpress

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Завершен4 заявки254 просмотра

Необходимо наполнить товарами сайт на ворлпресс. Ищу того кто знает что такое вариативный товар и как он наполняется. Вариативных товаров штук 25. Всего около 150 товаров. Ищу того кто готов сесть сейчас за работу и выполнить. По цене до 3-х грн за товар.

заполнять надо фото, название, цену, описание и три текстовых маленьких поля.

WordPress
3 года назад
guest_16624854859332
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

tanelinka
Татьяна 
43 года
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$20
2 дня
Escrow
Все супер классно! Четко, в срок. Качественно и без лишних вопросов. Рекомендую
Заказчик отличный! Четка постановка задачи, оговорены все нюансы, быстрая проверка и оплата. Только положительное впечатление. Всем рекомендую! С удовольствием буду сотрудничать и в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Олександр
 
38 лет
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Был
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3 года назад
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4 года в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
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tanelinka
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