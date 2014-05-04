Наполнение сайта

Требуется контент менеджер, с умением рерайта, копирайта, знающим OpenCart. Товар солнцезащитные очки: http://cubochki.com.ua/sunglasses Заполнять фото 3–4шт + характеристики порядка 6–7 шт, иногда описание. На некоторый товар данные есть, некоторый нужно искать. Оплата: -4грн за данные который нужно искать. -2,5грн ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перс. проект для Зайцевой Дилары
1000 позиций
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