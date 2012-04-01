Наполнение сайта товаром

Нужно найти фотографии приепов-дач, обустроенных под гримёрочные (гардеробные, актёрские, режисёрские, световые и т.д. и т.п.) - так называемые гримвагены или руллоты. Регион поиска - Европа (кроме СНГ), Америка. Для правильно поиска нужно подобрать соответствующие задаче поисковые ...
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Необходимо создавать карточки товара и переносить в них характеристики с сайтов производителей. Сайты производителей на английском, все просто! Характеристики понятны и дублируются. Тематика сайтов: оборудование для ресторанов и супермаркетов (плиты, холодильники, кофемашины и т.д.).
срок: минимум 70 товаров в день
цена: 0.20$
штрафы: за ошибку в карточке товара, данная карточка не оплачивается
PS: Оплата производится за полностью внесенную марку или за группу оборудования. Координатор для консультирования всегда в скайпе, если что-то не понятно то необходимо задавать вопросы, если не хватает характеристик на нашем сайте - писать и уточнять что делать.
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