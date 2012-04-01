Наполнение сайта товаром

Необходимо создавать карточки товара и переносить в них характеристики с сайтов производителей. Сайты производителей на английском, все просто! Характеристики понятны и дублируются. Тематика сайтов: оборудование для ресторанов и супермаркетов (плиты, холодильники, кофемашины и т.д.).

срок: минимум 70 товаров в день

цена: 0.20$

штрафы: за ошибку в карточке товара, данная карточка не оплачивается

PS: Оплата производится за полностью внесенную марку или за группу оборудования. Координатор для консультирования всегда в скайпе, если что-то не понятно то необходимо задавать вопросы, если не хватает характеристик на нашем сайте - писать и уточнять что делать.