Наполнить сайт

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Наполнение сайтовЗакрыт21 заявка389 просмотров
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http://orionstudio.net/portfolio/ необходимо наполнить раздел портфолио.

Нужно делать кругляшок 210 х 210 пикселей. И публиковать работу.

Текст не нужен. Только делать кругляшок. И публиковать работу. Всего 25-30 работ.

Оставяйте заявки кто готов поработать.

9 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)