Собрать в файл данные с сайта 197 + 78 строк

$15
Наполнение сайтовЗавершен11 заявок289 просмотров
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оплата wmr

срок 1 день

9 лет назад
delkontora
Удалено 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
teddy_
Алла 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
127 отзывов(-4)
9 лет назад
$13
1 день
хорошо сработались, работа сделана в срок, все требования выполнены, спасибо.
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