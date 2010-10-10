Обновление ИМ и добавление товаров

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Ищем контент менеджера интернет магазина www.acover.ru

Для обновления ИМ и добавления товаров, категорий. Желательно минимальное знание автомобильной тематики(аксессуары)

Необходимо знание Excel, (фильтры и минимально формулы,так как товары в основном заливаются таблично)

А также PhotoShop создание пиктограмок редактирование изображений минимально.

Желательно чтобы с русским языком дружил и минимально мог сделать рерайт описаний.

С нашей стороны своевременная оплата по факту выполненной работы.

Человек нужен на постоянной основе.

12 лет назад
alexwind177
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад
Выбранный исполнитель
Dina19
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$10
10 дней
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