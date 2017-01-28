Оформление статей 100 шт - контент менеджер

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Закрыт8 заявок238 просмотров

Здравствуйте

Требуется контент-менеджер для  аккуратного, красивого, вдумчивого оформлениястатей на сайте. Необходимо минимальное знание англ языка или умение пользоваться гугл транслейтом.

Пожалуйста сразу скидывайте ваши примеры грамотно оформленныхстатей, и примерный ценник. Объем статей 5-10 тыс. символов, на иностранном языке.

8 лет назад
yda4huk
62 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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