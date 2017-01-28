Нужно наполнить сайт, подробно опишу кандидату, что необходимо сделать. Сайт на платформе LP
Оформление статей 100 шт - контент менеджер
Здравствуйте
Требуется контент-менеджер для аккуратного, красивого, вдумчивого оформлениястатей на сайте. Необходимо минимальное знание англ языка или умение пользоваться гугл транслейтом.
Пожалуйста сразу скидывайте ваши примеры грамотно оформленныхстатей, и примерный ценник. Объем статей 5-10 тыс. символов, на иностранном языке.
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