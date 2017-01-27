Перенос товаров с одного сайта на другой

Здравствуйте!

Ребята, я не силен в нише создания сайтов. Поэтому обратился к вам.

Мне нужно скопировать товары с фото (без водяных знаков) и описанием на мой сайт.

Скопировать нужно из сайта "конкурента". Но сайт "конкурента" с другой страны, поэтому никакого урона для него не будет. У меня нет помыслов навредить деятельности сайту или же его владельцу. Нужно просто наполнить мой сайт товаром.

Нужно скопировать около 2 тыс товаров. (Название товара+описание+фото без водяных знаков)

Предлагайте свои цены.

Заранее спасибо!