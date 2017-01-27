Доброго дня! Имеем тексты: https://www.voronezhavto.ru/delivery.html https://www.voronezhavto.ru/about.html https://www.voronezhavto.ru/garantija/ Хочется к этим буквам, прилепить картинки, разбавить интересными и тематическими иконками, ведь читать сплошной текст ой как замучаешься и никто не ...
Перенос товаров с одного сайта на другой
Здравствуйте!
Ребята, я не силен в нише создания сайтов. Поэтому обратился к вам.
Мне нужно скопировать товары с фото (без водяных знаков) и описанием на мой сайт.
Скопировать нужно из сайта "конкурента". Но сайт "конкурента" с другой страны, поэтому никакого урона для него не будет. У меня нет помыслов навредить деятельности сайту или же его владельцу. Нужно просто наполнить мой сайт товаром.
Нужно скопировать около 2 тыс товаров. (Название товара+описание+фото без водяных знаков)
Предлагайте свои цены.
Заранее спасибо!
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