Заполнение отельной базы интернет-магазина туров

Открыта вакансия контент-менеджера по заполнению контентом карточек отелей (поиск информации об отеле, фото, координаты и загрузка в карточку товара).

Объем – от 80 карточек в неделю. Время работы над одной позицией – 20-30 минут.

Задание раздается 1 раз в неделю.

Долгосрочная занятость (не менее 6 месяцев)

Работа в самописной админке. Предоставляется подробный мануал, постоянный куратор, и обучение. Оплата 38 р/ карточка. Раз в неделю.

Требование к исполнителю:

• Уверенный интернет-пользователь (умение находить информацию в поисковиках)• Усидчивость и внимательность к деталям

• Готовность делать монотонную работу быстро и качественно

• Легкообучаемость, желание учится новому

• Грамотность, умение отличать хорошие фото от плохих

• Ответственность (вовремя сдавать отчеты, предупреждать обо всех изменениях в работе)

• Легкий перфекционизм

НАБОР БУДЕТ 30.01.2017 с 10 до 12 часов!

Если вы откликнулись на вакансию, но не были в сети с 10 до 12 30.12, то вы автоматически не проходите!