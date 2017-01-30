Заполнение отельной базы интернет-магазина туров

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Открыта вакансия контент-менеджера по заполнению контентом карточек отелей (поиск информации об отеле, фото, координаты и загрузка в карточку товара).  

Объем – от 80 карточек в неделю. Время работы над одной позицией – 20-30 минут.  

Задание раздается 1 раз в неделю.  

Долгосрочная занятость (не менее 6 месяцев)  

Работа в самописной админке. Предоставляется подробный мануал, постоянный куратор, и обучение. Оплата 38 р/ карточка. Раз в неделю.  

Требование к исполнителю:  

• Уверенный интернет-пользователь (умение находить информацию в поисковиках)• Усидчивость и внимательность к деталям  

• Готовность делать монотонную работу быстро и качественно  

• Легкообучаемость, желание учится новому  

• Грамотность, умение отличать хорошие фото от плохих  

• Ответственность (вовремя сдавать отчеты, предупреждать обо всех изменениях в работе)  

• Легкий перфекционизм 

НАБОР БУДЕТ 30.01.2017 с 10 до 12 часов! 

Если вы откликнулись на вакансию, но не были в сети с 10 до 12 30.12, то вы автоматически не проходите!

8 лет назад
travelatakm
Богдан 
31 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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