Ищется человек на проект с постоянным развитием самого проекта (и привлечением, собственно, фрилансера на несколько часов ежедневно). Донор [url=https://www.bradyeurope.ru/]https://www.bradyeurope.ru/[/url] , получатель [url=https://aggregator.com.ua]https://aggregator.com.ua[/url] на ImageCMS (по факту допиленный вордпресс).Задача довольно тривиальная:[list=1][*]В подразделе сайта-получателя «Маркировка BRADY» законфигурировать меню ...
Подготовка excel файла по номенклатуре склада автозапчастей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подготовка excel файла по номенклатуре склада автозапчастей:Excel файл сформирован следующим образом: 1 строка - 1 конкретная деталь (позиция).
Каждая строка имеет 6 значений в соотв-х ячейках (5 Колонок заполняет Исполнитель) - значения:
1 - артикул (установлен),
2 - OEM номер детали - заполняется с фото,
3 - Заголовок,
4 - Описание,
5 - Цена - заполняются по результатам поиска в интернете,
6 - ссылка на папку с фото.
Необходимо
- По фотографии детали (Исполнителю предоставляется архив с фотографиями автозапчастей) определить наименование, оригинальный номер детали (OEM), если таковой отсутствует то его необходимо взять из оригинального каталога (каталоги предоставляются)
- Фото (все фото данной детали) детали переносятся в альбом размещенный в сети ВК, где у нее появляется электронный адрес (ссылка), далее эта ссылка прикрепляется в ячейку в таблице ексель.
Далее по ячейкам вноситься следующая информация:
- OEM номер детали.
- Заголовок. Наименование детали + принадлежность к марке.
- Описание. В описание необходимо создать текст который содержит: Заголовок, номер детали, применяемость, ключевые слова (ключи), в конце идет универсальный (информационный) текст который идет ко всем позициям один и тот же.
- СТОИМОСТЬ. Нужно Определить минимальную розничную цену путем анализа из 3-4 интернет-магазинов (список предоставляется).
Количество деталей к заполнению - от 500. (В будущем в месяц порядк 3000 позиций)
Срок на выполнение работ - не более 2 рабочих дня
Оплата - 10р за одну позицию (строку)
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