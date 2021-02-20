Подготовка excel файла по номенклатуре склада автозапчастей

Наполнение сайтовЗакрыт16 заявок1164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Подготовка excel файла по номенклатуре склада автозапчастей:Excel файл сформирован следующим образом: 1 строка - 1 конкретная деталь (позиция).

Каждая строка имеет 6 значений в соотв-х ячейках (5 Колонок заполняет Исполнитель) - значения:

1 - артикул (установлен),

2 - OEM номер детали - заполняется с фото,

3 - Заголовок,

4 - Описание,

5 - Цена - заполняются по результатам поиска в интернете,

6 - ссылка на папку с фото.

Необходимо

- По фотографии детали (Исполнителю предоставляется архив с фотографиями автозапчастей) определить наименование, оригинальный номер детали (OEM), если таковой отсутствует то его необходимо взять из оригинального каталога (каталоги предоставляются)

- Фото (все фото данной детали) детали переносятся в альбом размещенный в сети ВК, где у нее появляется электронный адрес (ссылка), далее эта ссылка прикрепляется в ячейку в таблице ексель.

Далее по ячейкам вноситься следующая информация:

- OEM номер детали.

- Заголовок. Наименование детали + принадлежность к марке.

- Описание. В описание необходимо создать текст который содержит: Заголовок, номер детали, применяемость, ключевые слова (ключи), в конце идет универсальный (информационный) текст который идет ко всем позициям один и тот же.

- СТОИМОСТЬ. Нужно Определить минимальную розничную цену путем анализа из 3-4 интернет-магазинов (список предоставляется).

Количество деталей к заполнению - от 500. (В будущем в месяц порядк 3000 позиций)

Срок на выполнение работ - не более 2 рабочих дня

Оплата - 10р за одну позицию (строку)

год назад
grigorykobzev
36 летРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Добавление контента с автоматическим рерайтом

    Ищется человек на проект с постоянным развитием самого проекта (и привлечением, собственно, фрилансера на несколько часов ежедневно). Донор [url=https://www.bradyeurope.ru/]https://www.bradyeurope.ru/[/url] , получатель [url=https://aggregator.com.ua]https://aggregator.com.ua[/url] на ImageCMS (по факту допиленный вордпресс).Задача довольно тривиальная:[list=1][*]В подразделе сайта-получателя «Маркировка BRADY» законфигурировать меню ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Поиск переводов названий фильмов и имен знаменитостей

    $97

    Есть список c названиями фильмов и именами играющих в них знаменитостей на английском. Их нужно заменить ссылками на страницы с переведенными на русский данными. Например: Sleeping in Plastic (All Roads to Pearla) (2019) = https://ru.kinorium.com/1652254/ Addison Timlin = https://ru.kinorium.com/name/1192242/ Приоритетные ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Таблицы в эксель. Сбор картинок

    У нас интернет-магазин. Нужно работать с контентом, а именно: Делать таблицы в Эксель по нашему шаблону (от Поставщика приходят прайсы в своей форме, а нужно приводить к нашей единообразной форме) Сбор фото.

    Наполнение сайтов26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо заполнить ячейки в Гугл онлайн таблице данными о компаниях

    $55

    Необходимо заполнить ячейки в Гугл онлайн таблице данными о компаниях. Подробная видеоинструкция есть. Важен опыт работы в экселе, хорошо и оперативно собирать и сортировать информацию. Подробности в скайпе

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Наполнить опенкарт

    Здравствуйте! Нужно наполнить интернет-магазин на платформе опенкарт. Категория товаров - система отопления Цена карточки - 5 грнПишите только те кто работал с опенкарт ( у кого есть опыт)

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Наполнение сайта контентом

    Требуется опытный контент-менеджер для наполнения игрового сайта [url=https:/ /slotscity.com/]Сити Слотс[/url], выдача задания копирайтерам, закупка фотографий на фотостоках, их редактирование и подгонка под нужные размеры.

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    3 года назад