Подготовка excel файла по номенклатуре склада автозапчастей:Excel файл сформирован следующим образом: 1 строка - 1 конкретная деталь (позиция).

Каждая строка имеет 6 значений в соотв-х ячейках (5 Колонок заполняет Исполнитель) - значения:

1 - артикул (установлен),

2 - OEM номер детали - заполняется с фото,

3 - Заголовок,

4 - Описание,

5 - Цена - заполняются по результатам поиска в интернете,

6 - ссылка на папку с фото.

Необходимо

- По фотографии детали (Исполнителю предоставляется архив с фотографиями автозапчастей) определить наименование, оригинальный номер детали (OEM), если таковой отсутствует то его необходимо взять из оригинального каталога (каталоги предоставляются)

- Фото (все фото данной детали) детали переносятся в альбом размещенный в сети ВК, где у нее появляется электронный адрес (ссылка), далее эта ссылка прикрепляется в ячейку в таблице ексель.

Далее по ячейкам вноситься следующая информация:

- OEM номер детали.

- Заголовок. Наименование детали + принадлежность к марке.

- Описание. В описание необходимо создать текст который содержит: Заголовок, номер детали, применяемость, ключевые слова (ключи), в конце идет универсальный (информационный) текст который идет ко всем позициям один и тот же.

- СТОИМОСТЬ. Нужно Определить минимальную розничную цену путем анализа из 3-4 интернет-магазинов (список предоставляется).

Количество деталей к заполнению - от 500. (В будущем в месяц порядк 3000 позиций)

Срок на выполнение работ - не более 2 рабочих дня

Оплата - 10р за одну позицию (строку)