Добавление контента с автоматическим рерайтом

Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки878 просмотров
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Ищется человек на проект с постоянным развитием самого проекта (и привлечением, собственно, фрилансера на несколько часов ежедневно).

Донор https://www.bradyeurope.ru/ , получатель https://aggregator.com.ua на ImageCMS (по факту допиленный вордпресс).Задача довольно тривиальная:

  • В подразделе сайта-получателя «Маркировка BRADY» законфигурировать меню такое же как на доноре, перенести и отрерайтить страницы, товар в большинстве своем перенесен, но если нет его в каталоге, то перенести и отрерайтить роботом (с проверкой, что бы было человекочитаемо).
  • На главной дотянуть большой баннер вправо, копипастить и отресайзить баннера отсюда http://lpr24.ru/
  • Настроить цветовое решение как тут https://corporate.homedepot.com/ всего сайта (стандартными средствами темы).

    Желательно базово разбираться в HTML.

3 года назад
Dr-Karlson
Андрей 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад