Добавление контента с автоматическим рерайтом

Ищется человек на проект с постоянным развитием самого проекта (и привлечением, собственно, фрилансера на несколько часов ежедневно).

Донор https://www.bradyeurope.ru/ , получатель https://aggregator.com.ua на ImageCMS (по факту допиленный вордпресс).Задача довольно тривиальная: